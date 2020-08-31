В поезде Кривой Рог-Киев пассажир устроил скандал из-за маски: видео инцидента

В поезде Кривой Рог-Киев произошел скандал из-за маски (коллаж: РБК-Украина)

Мужчина категорически не хотел надевать маску при посадке в поезд

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина хотел сесть на поезд № 76, который идет до Киева, но его не пускали в вагон из-за того, что он категорически отказывался надевать маску.

Возле вагона проводники попросили мужчину, который был вместе с женой и младенцем, надеть защитные маски. На что пассажир ответил, что принципиально не будет этого делать.

Мужчина отметил, что такое требование нарушает его личную свободу и права. При этом он отметил, что проводники просто сошли с ума. Он также заявил, что коронавирус и связанные с ним ограничения – это просто выдумка, поскольку он лично не видел ни одного больного на COVID-19.

Мужчину вместе с семьей отказались пускать внутрь поезда без масок и температурного скрининга. Тогда он пригрозил Укрзализныце судом. Он заявил, что отсудит у компании большую сумму. Кроме того, он говорил, что в случае отказа в проезде без маски, он будет требовать, чтобы ему предоставили билеты на поезд более высокого класса.

В поезде Кривой Рог-Киев произошел скандал из-за маски (видео: YouTube)

Позже он начал говорить о том, что у него аллергия на маски и он все равно ее не будет надевать. В итоге проводник разрешила мужчине и его жене не надевать маски, а зайти в вагон, держа их в руках.

Автор видео отметил, что маски нужны только во время посадки на поезд. Внутри во время движения состава все пассажиры ходят без масок.

Напомним, в поездах Укрзализныци с конца августа будет военизированная охрана вместо полиции.

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