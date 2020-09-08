У Києві чоловік намагався застрибнути в рухомий потяг: ледь не позбувся життя

У Києві у вівторок, 8 вересня, на центральному залізничному вокзалі мало не сталася трагедія. Чоловік хотів застрибнути в рухомий потяг, але впав, і ледь не потрапив головою під колеса складу.

Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook. На відео видно, що чоловік спробував застрибнути на потяг, який був на ходу. Він схопився за поручні, але провідник викинув його сумку, яку він схопив і через це впав.

Після падіння до нього відразу ж підбігли люди, щоб дізнатися чи все з ним в порядку. На жаль, в описі до відео, не йдеться про стан чоловіка, але судячи з відео можна зробити висновок, що все обійшлося.

Обережно, на відео присутня нецензурна лайка!

Нагадаємо, в поїзді Кривий Ріг-Київ пасажир влаштував скандал через маски. Пасажира не пускали у вагон через те, що він категорично відмовлявся надягати маску.

Крім того, чоловік заявив, що вимога надіти маску порушує його особисту свободу і права. Він також зазначив, що провідники просто зійшли з розуму. За його словами, COVID-19 і пов'язані з ним обмеження – це просто вигадка, оскільки він особисто не бачив ні одного хворого на коронавірус.

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