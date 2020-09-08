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В Киеве мужчина пытался запрыгнуть в движущийся поезд: чуть не лишился жизни

Киев, Вторник 08 сентября 2020 23:47
В Киеве мужчина пытался запрыгнуть в движущийся поезд: чуть не лишился жизни
Поезд (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

На столичном вокзале мужчина чуть не лишился жизни

В Киеве во вторник, 8 сентября, на центральном железнодорожном вокзале мало не произошла трагедия. Мужчина хотел запрыгнуть в движущийся поезд, но упал, и чуть не попал головой под колеса состава.

Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook. На видео видно, что мужчина попытался запрыгнуть в поезд, который был на ходу. Он схватился за поручни, но проводник выбросил его сумку, которую он схватил и из-за этого упал.

После падения к нему сразу же подбежали люди, чтобы узнать все ли с ним в порядке. К сожалению, в описании к видео, не говорится о состоянии мужчины, но судя из видео можно сделать вывод, что все обошлось.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная брань!

Обережно, нецензурна лайка! Прикрий випадок стався на столичному Вокзалі, який ледь не коштував життя чоловіку

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 8 вересня 2020 р.

Напомним, в поезде Кривой Рог-Киев пассажир устроил скандал из-за маски. Пассажира не пускали в вагон из-за того, что он категорически отказывался надевать маску.

Кроме того, мужчина заявил, что требование надеть маску нарушает его личную свободу и права. Он также отметил, что проводники просто сошли с ума. По его словам, COVID-19 и связанные с ним ограничения – это просто выдумка, поскольку он лично не видел ни одного больного на коронавирус.

Ранее украинцам объяснили, что делать, если забыли билет.

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