У Києві чоловік намагався застрибнути в рухомий потяг: ледь не позбувся життя

Потяг (фото: РБК-Україна)

На столичному вокзалі чоловік ледь не позбувся життя

У Києві у вівторок, 8 вересня, на центральному залізничному вокзалі мало не сталася трагедія. Чоловік хотів застрибнути в рухомий потяг, але впав, і ледь не потрапив головою під колеса складу.

Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook. На відео видно, що чоловік спробував застрибнути на потяг, який був на ходу. Він схопився за поручні, але провідник викинув його сумку, яку він схопив і через це впав.

Після падіння до нього відразу ж підбігли люди, щоб дізнатися чи все з ним в порядку. На жаль, в описі до відео, не йдеться про стан чоловіка, але судячи з відео можна зробити висновок, що все обійшлося.

Обережно, на відео присутня нецензурна лайка!

Обережно, нецензурна лайка! Прикрий випадок стався на столичному Вокзалі, який ледь не коштував життя чоловіку Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 8 вересня 2020 р.

Нагадаємо, в поїзді Кривий Ріг-Київ пасажир влаштував скандал через маски. Пасажира не пускали у вагон через те, що він категорично відмовлявся надягати маску.

Крім того, чоловік заявив, що вимога надіти маску порушує його особисту свободу і права. Він також зазначив, що провідники просто зійшли з розуму. За його словами, COVID-19 і пов'язані з ним обмеження – це просто вигадка, оскільки він особисто не бачив ні одного хворого на коронавірус.

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