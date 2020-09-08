ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві чоловік намагався застрибнути в рухомий потяг: ледь не позбувся життя

Київ, Вівторок 08 вересня 2020 23:47
У Києві чоловік намагався застрибнути в рухомий потяг: ледь не позбувся життя
Потяг (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

На столичному вокзалі чоловік ледь не позбувся життя

У Києві у вівторок, 8 вересня, на центральному залізничному вокзалі мало не сталася трагедія. Чоловік хотів застрибнути в рухомий потяг, але впав, і ледь не потрапив головою під колеса складу.

Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook. На відео видно, що чоловік спробував застрибнути на потяг, який був на ходу. Він схопився за поручні, але провідник викинув його сумку, яку він схопив і через це впав.

Після падіння до нього відразу ж підбігли люди, щоб дізнатися чи все з ним в порядку. На жаль, в описі до відео, не йдеться про стан чоловіка, але судячи з відео можна зробити висновок, що все обійшлося.

Обережно, на відео присутня нецензурна лайка!

Обережно, нецензурна лайка! Прикрий випадок стався на столичному Вокзалі, який ледь не коштував життя чоловіку

Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 8 вересня 2020 р.

Нагадаємо, в поїзді Кривий Ріг-Київ пасажир влаштував скандал через маски. Пасажира не пускали у вагон через те, що він категорично відмовлявся надягати маску.

Крім того, чоловік заявив, що вимога надіти маску порушує його особисту свободу і права. Він також зазначив, що провідники просто зійшли з розуму. За його словами, COVID-19 і пов'язані з ним обмеження – це просто вигадка, оскільки він особисто не бачив ні одного хворого на коронавірус.

Раніше українцям пояснили, що робити, якщо забули квиток.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Київпоезд
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся