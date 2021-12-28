В Киеве мужчина пытался догнать воров и упал на крышу гаража: что с пострадавшим (фото)

"По предварительной информации, мужчина пытался догнать грабителей, которые похитили его личные вещи, и неудачно приземлился на кровлю гаража, травмировав себе ногу. Самостоятельно слезть не смог и нуждался в медицинской помощи", - рассказали в прессслужбе.

Отмечается, что спасатели КАРС с помощью ковшовых носилок и лестницы сняли пострадавшего с крыши и передали его работникам скорой помощи.

Травмированного мужчину госпитализировали в медучреждение.

В Киеве мужчина получил травму, когда догонял воров (facebook.com/KARS.Kyiv)