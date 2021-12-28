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В Киеве мужчина пытался догнать воров и упал на крышу гаража: что с пострадавшим (фото)

Автор: Татьяна Самарук

В Киеве мужчина пытался догнать злоумышленников, которые украли у него вещи, но неудачно прыгнул на крышу и получил травму. Поэтому спасателям пришлось снимать мужчину.

Так, инцидент произошел в ночь с 27 на 28 декабря на улице Крещатик, сообщили в прессслужбе КАРС "Киевская служба спасения".

"По предварительной информации, мужчина пытался догнать грабителей, которые похитили его личные вещи, и неудачно приземлился на кровлю гаража, травмировав себе ногу. Самостоятельно слезть не смог и нуждался в медицинской помощи", - рассказали в прессслужбе.

Отмечается, что спасатели КАРС с помощью ковшовых носилок и лестницы сняли пострадавшего с крыши и передали его работникам скорой помощи.

Травмированного мужчину госпитализировали в медучреждение.

В Киеве мужчина получил травму, когда догонял воров (facebook.com/KARS.Kyiv)

Ранее мы сообщали, что в Киеве вор пробрался в дом и вынужден был быстро бежать.

Также недавно мы писали, что в Ровно серийный грабитель обчистил 9 садиков.

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