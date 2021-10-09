В Киеве вор пробрался в дом и вынужден был быстро бежать (видео)

В Киеве полиция задержала 31-летнего жителя Борисполя, который залез в чужой дом через окно, но вынужден был уйти ни с чем. Все из-за того, что сработала сигнализация.

Об этом сообщили в прессслужбе Нацполиции.

Так, инцидент произошел в субботу, 9 октября.

Правоохранители выяснили, что задержанный неоднократно привлекался к совершению аналогичных преступлений. В частности, в сентябре этого года в одном из недостроев он выломал дверь и залез внутрь, похитил строительный материал, личные вещи, электроинструмент и даже детские игрушки.

Сейчас полиция устанавливает причастность задержанного к совершению других преступлений на территории Бориспольщины.

Вор вломился в дом в Киеве, но пожалел о своем поступке (kv.npu.gov.ua)