ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Киеве вор пробрался в дом и вынужден был быстро бежать (видео)

Новина українською →
Киев, Суббота 09 октября 2021 20:55
В Киеве вор пробрался в дом и вынужден был быстро бежать (видео) Вор ворвался в дом в Киеве, но пожалел о своем поступке (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве полиция задержала 31-летнего жителя Борисполя, который залез в чужой дом через окно, но вынужден был уйти ни с чем. Все из-за того, что сработала сигнализация.

Об этом сообщили в прессслужбе Нацполиции.

Так, инцидент произошел в субботу, 9 октября.

Правоохранители выяснили, что задержанный неоднократно привлекался к совершению аналогичных преступлений. В частности, в сентябре этого года в одном из недостроев он выломал дверь и залез внутрь, похитил строительный материал, личные вещи, электроинструмент и даже детские игрушки.

Сейчас полиция устанавливает причастность задержанного к совершению других преступлений на территории Бориспольщины.

В Киеве вор пробрался в дом и вынужден был быстро бежать (видео)В Киеве вор пробрался в дом и вынужден был быстро бежать (видео)

Вор вломился в дом в Киеве, но пожалел о своем поступке (kv.npu.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что в Киевской области задержали профессионального вора. Изъяли два РПГ, гранату и оружие.

Также мы писали, что в Украине злоумышленники воруют зеркала с авто и предлагают их выкупить.

Читайте РБК-Украина в Google News
вор
LITE
Праздник 9 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела
Праздник 9 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела