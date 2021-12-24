В Ровно серийный грабитель обчистил 9 садиков: выносил даже продукты, смесители и градусник

В Ровно мужчина обворовывал детские садики, проникая в заведения через балкон, взломав двери. Злоумышленник оказался серийным грабителем - правоохранители выяснили, что он причастен к девяти таким аналогичным преступлениям.

Об этом 24 декабря передали в пресс-службе полиции Ровенской области.

В одном из детсадов, на улице Евгения Коновальца, вор вынес электронный градусник, музыкальную колонку и снял три смесителя с кранов.

В другом детском дошкольном учреждении, на улице Романа Шухевича, преступник украл телевизор, зарядное устройство и продукты питания.

"В результате проведенных мероприятий и следственных действий работники уголовного розыска установили, что к преступлениям может быть причастен 41-летний житель Ровно", - рассказали в полиции.

Также сообщается, что мужчина и прежде попадал в поле зрения правоохранителей и отбывал наказание за совершение имущественных преступлений.

Помимо названых двух эпизодов грабежа, в ходе досудебного расследования следователи выяснили, что рецидивист причастен еще к 7 таким же преступлениям.

По факту кражи с проникновением в помещение продолжается досудебное расследование по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса. Решается вопрос о сообщении 41-летнему жителю Ровно о подозрении и избрании ему меры пресечения.

"В совершенном мужчина признался. Часть похищенного имущества у него изъяли, а другую - он успел реализовать", - говорится в публикации.

Серийному грабителю садиков теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.