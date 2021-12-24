ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Ровно серийный грабитель обчистил 9 садиков: выносил даже продукты, смесители и градусник

Новина українською →
Ровно, Пятница 24 декабря 2021 17:02
В Ровно серийный грабитель обчистил 9 садиков: выносил даже продукты, смесители и градусник Фото: детский садик (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Ровно мужчина обворовывал детские садики, проникая в заведения через балкон, взломав двери. Злоумышленник оказался серийным грабителем - правоохранители выяснили, что он причастен к девяти таким аналогичным преступлениям.

Об этом 24 декабря передали в пресс-службе полиции Ровенской области.

В одном из детсадов, на улице Евгения Коновальца, вор вынес электронный градусник, музыкальную колонку и снял три смесителя с кранов.

В другом детском дошкольном учреждении, на улице Романа Шухевича, преступник украл телевизор, зарядное устройство и продукты питания.

"В результате проведенных мероприятий и следственных действий работники уголовного розыска установили, что к преступлениям может быть причастен 41-летний житель Ровно", - рассказали в полиции.

Также сообщается, что мужчина и прежде попадал в поле зрения правоохранителей и отбывал наказание за совершение имущественных преступлений.

Помимо названых двух эпизодов грабежа, в ходе досудебного расследования следователи выяснили, что рецидивист причастен еще к 7 таким же преступлениям.

По факту кражи с проникновением в помещение продолжается досудебное расследование по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса. Решается вопрос о сообщении 41-летнему жителю Ровно о подозрении и избрании ему меры пресечения.

"В совершенном мужчина признался. Часть похищенного имущества у него изъяли, а другую - он успел реализовать", - говорится в публикации.

Серийному грабителю садиков теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.

Ранее сообщалось, что недавно в Кривом Роге задержали 25-летнего серийного грабителя детских садиков, и злоумышленника поймали как раз "на горячем".

Также мы писали о том, что перед этим в Одессе работники садика воровали еду у детей, а злоумышленников разоблачили родители малышей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровно полиция детский сад
LITE
Как у звезд Голливуда: стилисты показали топ-7 самых модных причесок 2022
Как у звезд Голливуда: стилисты показали топ-7 самых модных причесок 2022