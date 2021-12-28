У Києві чоловік намагався наздогнати злодіїв та впав на дах гаража: що з постраждалим (фото)

"За попередньою інформацією, чоловік намагався наздогнати грабіжників, які викрали його особисті речі, і невдало приземлився на покрівлю гаража, травмувавши собі ногу. Самостійно злізти не зміг і потребував медичної допомоги", – розповіли в пресслужбі.

Зазначається, що рятувальники КАРС за допомогою ковшових ношей і драбини зняли потерпілого з даху і передали його працівникам швидкої допомоги.

Травмованого чоловіка госпіталізували до медустанови.

У Києві чоловік отримав травму, коли наздоганяв злодіїв (facebook.com/KARS.Kyiv)