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У Києві чоловік намагався наздогнати злодіїв та впав на дах гаража: що з постраждалим (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві чоловік намагався наздогнати зловмисників, які вкрали у нього речі, але невдало стрибнув на дах та отримав травму. Тому рятувальникам довелося знімати чоловіка.

Так, інцидент стався в ніч із 27 на 28 грудня на вулиці Хрещатик, повідомили в пресслужбі КАРС "Київська служба порятунку".

"За попередньою інформацією, чоловік намагався наздогнати грабіжників, які викрали його особисті речі, і невдало приземлився на покрівлю гаража, травмувавши собі ногу. Самостійно злізти не зміг і потребував медичної допомоги", – розповіли в пресслужбі.

Зазначається, що рятувальники КАРС за допомогою ковшових ношей і драбини зняли потерпілого з даху і передали його працівникам швидкої допомоги.

Травмованого чоловіка госпіталізували до медустанови.

У Києві чоловік отримав травму, коли наздоганяв злодіїв (facebook.com/KARS.Kyiv)

Раніше ми повідомляли, що у Києві злодій пробрався у будинок і змушений був швидко втікати.

Також нещодавно ми писали, що у Рівному серійний грабіжник обчистив 9 садочків.

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