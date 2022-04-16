Где в Киеве можно пожениться во время войны: список адресов

Даже во время войны люди хотят быть вместе и соединять себя брачными узами. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. В столице Украины сейчас можно пожениться по определенным адресам.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
В столице работают 8 отделов государственной регистрации актов гражданского состояния.
В частности, в отделах принимают с 09:00 до 15:00 по адресу:
Левый берег
Правый берег
За этот период в Киеве родилось 1314 малышей 659 мальчиков и 619 девочек. Среди новорожденных – 31 двойня.
"Новорожденным и их родителям желаю крепкого здоровья и мирного неба, а вновь семьям – безусловной любви, благополучия и счастья!" – отметил Николай Поворозник.