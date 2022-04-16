Де в Києві можна одружитися під час війни: список адрес

Навіть під час війни люди хочуть бути разом і з'єднувати себе шлюбними узами. Життя триває, незважаючи ні на що. У столиці України зараз можна одружитися за певними адресами.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
У столиці працюють 8 відділів державної реєстрації актів цивільного стану.
Зокрема, у відділах приймають з 09:00 до 15:00 за адресою:
Лівий берег
Правий берег
За цей період у Києві народилося 1314 малюків 659 хлопчиків та 619 дівчаток. Серед новонароджених-31 двійня.
"Новонародженим та їх батькам бажаю міцного здоров'я і мирного неба, а знову сім'ям – безумовної любові, благополуччя і щастя!"- зазначив Микола Поворозник.