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Де в Києві можна одружитися під час війни: список адрес

Фото: де розписатися в Києві під час війни (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Навіть під час війни люди хочуть бути разом і з'єднувати себе шлюбними узами. Життя триває, незважаючи ні на що. У столиці України зараз можна одружитися за певними адресами.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Де в Києві можна розписатися

У столиці працюють 8 відділів державної реєстрації актів цивільного стану.

Зокрема, у відділах приймають з 09:00 до 15:00 за адресою:

Лівий берег

  • Дарницький район - вул. К. Заслонова, 16;
  • Деснянський район - просп. Маяковського, 15а;
  • Дніпровський район - б-р Верховної Ради, 8/20.

Правий берег

  • Голосіївський район - вул. Велика Васильківська, 92;
  • Оболонський район - просп. Оболонський, 28-В;
  • Печерський район - вул. Цитадельна, 7/10;
  • Солом'янський район - б-р Вацлава Гавела, 1/28;
  • Шевченківський район - вул. Академіка Ромоданова, 17.

Скільки дітей народилося в Києві за час війни

За цей період у Києві народилося 1314 малюків 659 хлопчиків та 619 дівчаток. Серед новонароджених-31 двійня.

"Новонародженим та їх батькам бажаю міцного здоров'я і мирного неба, а знову сім'ям – безумовної любові, благополуччя і щастя!"- зазначив Микола Поворозник.

Нагадаємо, що в Україні вводять нову допомогу для вимушених переселенців.

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