В Киеве с моста спрыгнул 15-летний подросток: его родители умерли от коронавируса

Правоохранители выяснили, что несовершеннолетний проживает в селе Липовый Скиток Киевской области. Утром он написал записку, что собирается совершить суицид.

15-летний подросток, который спрыгнул с моста (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

После этого на его поиски были ориентированы оперативники, спецназовцы, ювенальные полицейские области, работники Фастовского районного управления полиции, а также подключена аэроразведка.

Правоохранителей направили на поиски подростка (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

По данным издания "Гордон", подростка зовут Денис Родиков. Он сын Владимира и Дианы Родиковых, которые в марте умерли от COVID-19. Кроме Дениса, без родителей в семье осталось еще 12 детей.