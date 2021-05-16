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Под Одессой нашли повешенным 14-летнего подростка, который ранее сбежал из дома

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Одесса, Воскресенье 16 мая 2021 22:14
Под Одессой нашли повешенным 14-летнего подростка, который ранее сбежал из дома Коллаж РБК-Украина: пол Одессой подросток повесился после ссоры с родными
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 16 мая, на окраине города Ананьев Одесской области полиция обнаружила повешенным 14-летнего подростка. При этом, что с 15 мая его разыскивали как пропавшего.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Парень убежал из дома после ссоры с родителями. Полицейские опрашивали друзей несовершеннолетнего, после чего начали проверять заброшенные дома и лесопосадки.

Под Одессой нашли повешенным 14-летнего подростка, который ранее сбежал из дома

Никита Чуприн (фото: od.npu.gov.ua)

В итоге в одной из лесопосадок они и обнаружили тело мальчика. Внешних следов насильственной смерти на его теле не было.

Под Одессой нашли повешенным 14-летнего подростка, который ранее сбежал из дома

Полиция обнаружила в лесопосадке повешенного подростка (фото: od.npu.gov.ua)

В СМИ появилась информация о том, что, по словам соседей подростка, он сильно поругался с родными. Бабушка заставляла внука копать огород, а он не хотел этого делать, поэтому и сбежал.

Под Одессой нашли повешенным 14-летнего подростка, который ранее сбежал из дома

Полиция обнаружила в лесопосадке повешенного подростка (фото: od.npu.gov.ua)

При этом люди думают, что причина суицида крылась в чем-то большем, чем ссора с бабушкой. Он был чем-то озабочен, и ссора из-за огорода стала последней каплей.

Дело занесли в Единый реестр досудебных расследований как "самоубийство". При этом назначены экспертизы, правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, под Киевом совершил суицид 14-летний мальчик, который накануне угрожал одноклассникам взрывом. Инцидент произошел в Вышгороде.

Ранее в Белой Церкви напоили и похитили девочку-подростка. Видео ее спасения поразило сеть.

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