У Києві з мосту зістрибнув 15-річний підліток: його батьки померли від коронавірусу

Правоохоронці з'ясували, що неповнолітній проживає в селі Липовий Скиток Київської області. Вранці він написав записку, що збирається вчинити суїцид.

15-річний підліток, який зістрибнув з мосту (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Після цього на його пошуки були орієнтовані оперативники, спецназівці, ювенальні поліцейські області, працівники Фастівського районного управління поліції, а також підключена аеророзвідка.

Правоохоронців направили на пошуки підлітка (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

За даними видання "Гордон", підлітка звуть Денис Родіков. Він син Володимира і Діани Родікових, які в березні померли від COVID-19. Крім Дениса, без батьків в сім'ї залишилося ще 12 дітей.