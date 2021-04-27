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В Киеве мошенник воровал из посылок прямо в отделении "Новой почты": видео преступления

Автор: Роман Мирончук

Киевская полиция задержала парня, который заказывал в интернет-магазине компьютерные видеокарты, а потом при осмотре посылок на Новой почте незаметно менял товар.

Об этом сообщает столичная полиция.

В полицию обратилась сотрудница одного из отделений "Новой почты" в Святошинском районе. После того, как клиент проверял посылку и отказался от нее, она обнаружила, что там находится совсем другой товар. Так она поняла, что мошенник подменил его.

Мошенник менял товар на "Новой почте" (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Это подтвердила и камера видеонаблюдения, которая все зафиксировала. Правоохранители установили, что мошенник передвигался по городу автомобилем.

Мошенник менял товар на "Новой почте" (фото: kyiv.npu.gov.ua)

С помощью камерам видеонаблюдения на улице также удалось установить его перемещение и задержать в соседнем районе. Задержанным оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения.

Ранее у парня судимостей не было. Теперь ему грозит лишение свободы до трех лет.

Видео мошеннических действий парня (видео: YouTube)

Напомним, под Кропивницким молодой солдат вернулся из армии и застрелился из-за долгов. При этом он оставил на телефоне прощальное видео и пост с соцсети.

Парень рассказал, что пошел на такой шаг после того, как мошенник выманил у него более 25 тысяч гривен. Ему пришлось взять 5 кредитов, но семья никак не могла их вернуть.

Мы также писали о том, в Украине аферисты придумали новую схему с "евробляхами".

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