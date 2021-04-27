В Киеве мошенник воровал из посылок прямо в отделении "Новой почты": видео преступления

В полицию обратилась сотрудница одного из отделений "Новой почты" в Святошинском районе. После того, как клиент проверял посылку и отказался от нее, она обнаружила, что там находится совсем другой товар. Так она поняла, что мошенник подменил его.

Мошенник менял товар на "Новой почте" (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Это подтвердила и камера видеонаблюдения, которая все зафиксировала. Правоохранители установили, что мошенник передвигался по городу автомобилем.

Мошенник менял товар на "Новой почте" (фото: kyiv.npu.gov.ua)

С помощью камерам видеонаблюдения на улице также удалось установить его перемещение и задержать в соседнем районе. Задержанным оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения.

Ранее у парня судимостей не было. Теперь ему грозит лишение свободы до трех лет.

Видео мошеннических действий парня (видео: YouTube)