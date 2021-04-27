У Києві шахрай крав з посилок прямо у відділенні "Нової пошти": відео злочину

Київська поліція затримала хлопця, який замовляв в інтернет-магазині комп'ютерні відеокарти, а потім при огляді посилок на Новій пошті непомітно міняв товар.
Про це повідомляє столична поліція.
У поліцію звернулася співробітниця одного з відділень "Нової пошти" у Святошинському районі. Після того, як клієнт перевіряв посилку і відмовився від неї, вона виявила, що там знаходиться зовсім інший товар. Так вона зрозуміла, що шахрай підмінив його.
Шахрай міняв товар на "Новій пошті" (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Це підтвердила і камера відеоспостереження, яка все зафіксувала. Правоохоронці встановили, що шахрай пересувався містом автомобілем.
Шахрай міняв товар на "Новій пошті" (фото: kyiv.npu.gov.ua)
За допомогою камер відеоспостереження на вулиці також вдалося встановити його переміщення і затримати в сусідньому районі. Затриманим виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження.
Раніше у хлопця судимостей не було. Тепер йому загрожує позбавлення волі до трьох років.
Відео шахрайських дій хлопця (відео: YouTube)
Нагадаємо, під Кропивницьким молодий солдат повернувся з армії і застрелився через борги. При цьому він залишив на телефоні прощальне відео і пост з соцмережі.
Хлопець розповів, що пішов на такий крок після того, як шахрай виманив у нього понад 25 тисяч гривень. Йому довелося взяти 5 кредитів, але сім'я ніяк не могла їх повернути.
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