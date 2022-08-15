В Киеве маленький мальчик помогал сестренке, которая игрой на стрипке собирала деньги для ВСУ (фото)

В Киеве заметили маленького мальчика, который помогал старшей сестре держать ноты, пока она игрой на скрипке собирала деньги для ВСУ.
Фото в Twitter опубликовал американский спецкор издания Politico Кристофер Миллер.
Дети очень впечатлили Миллера. Он написал, что каждый украинец помогает военным и приближает их победу в войне.
“Я хотел опубликовать это фото накануне, когда проходил мимо них, но забыл. Здесь маленький брат держит ноты для старшей сестры, когда она выступала на улице в Киеве, чтобы собрать деньги для украинской армии. Казалось бы, у них все хорошо. Каждый украинец делает свое дело”, - написал журналист.
Пользователи в сети поражены от увиденного фото и пишут, что дети молодцы, ведь помогают военным.
Ранее мы сообщали, что мэра Ирпеня на "блокпосте" остановили дети, которые собирали деньги на ВСУ.
Также мы писали, что во Львовской области дети организовали собственный штаб для помощи ВСУ.