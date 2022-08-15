У Києві маленький хлопчик допомагав сестричці, яка грою на стрипці збирала гроші для ЗСУ (фото)

Діти дуже вразили Міллера. Він написав, що кожен українець допомагає військовим та наближує їхню перемогу у війні.

“Я хотів опублікувати це фото напередодні, коли проходив повз них, але забув. Тут маленький брат тримає ноти для старшої сестри, коли вона виступала на вулиці в Києві, щоб зібрати гроші для української армії. Здавалось би, у них усе добре. Кожен українець робить свою справу”, - написав журналіст.

У Києві хлопчик тримав ноти, поки його сестра грала на скрипці (twitter.com/ChristopherJM)

Користувачі у мережі вражені від побаченого фото та пишуть, що діти молодці, адже допомагають військовим.