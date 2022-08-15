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У Києві маленький хлопчик допомагав сестричці, яка грою на стрипці збирала гроші для ЗСУ (фото)

Брат та сетричка у Києві збирали гроші для ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві помітили маленького хлопчика, який допомагав старшій сестрі тримати ноти, поки вона грою на скрипці збирала гроші для ЗСУ.

Фото у Twitter опублікував американський спецкор видання Politico Крістофер Міллер.

Діти дуже вразили Міллера. Він написав, що кожен українець допомагає військовим та наближує їхню перемогу у війні.

“Я хотів опублікувати це фото напередодні, коли проходив повз них, але забув. Тут маленький брат тримає ноти для старшої сестри, коли вона виступала на вулиці в Києві, щоб зібрати гроші для української армії. Здавалось би, у них усе добре. Кожен українець робить свою справу”, - написав журналіст.

У Києві хлопчик тримав ноти, поки його сестра грала на скрипці (twitter.com/ChristopherJM)

Користувачі у мережі вражені від побаченого фото та пишуть, що діти молодці, адже допомагають військовим.

  • Я сьогодні плакала, коли це побачила. Як можна не любити Україну;
  • Мені так шкода народу України;
  • Мені це фото нагадує часи Другої світової війни, на яких звичайні люди на вулиці збирають невеликі суми грошей з перехожих, щоб допомогти державі;
  • Гарні діти, які борються за свою країну;
  • Нехай усі діти будуть в мирі та безпеці;
  • Найкрасивіше фото, яке ми могли бачити сьогодні;
  • Прекрасний дух мужніх українських дітей - ось чому Україна переможе у війні.

Раніше ми повідомляли, що мера Ірпеня на "блокпості" зупинили діти, які збирали гроші на ЗСУ.

Також ми писали, що у Львівській області діти організували власний штаб для допомоги ЗСУ.

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