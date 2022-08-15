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Мэра Ирпеня на "блокпосте" остановили дети, которые собирали деньги на ВСУ: милое видео

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Ирпень, Понедельник 15 августа 2022 10:23
Мэра Ирпеня на "блокпосте" остановили дети, которые собирали деньги на ВСУ: милое видео Дети в Ирпене на "блокпосту" остановили мэра города (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Ирпене мэра города Александра Маркушина на "блокпосте" остановили дети. Они рассказали, что собирают деньги для Вооруженных сил Украины.

Видео мэр опубликовал в своем Telegram.

На ролике видно, что дети символически проверяли документы.

"Ирпенские дети ежедневно на передовой своего волонтерского фронта. Они устраивают импровизированные "блокпосты" и собирают средства на ВСУ", - написал Маркушин.

Также мэр Ирпеня отметил, что он переполнен гордостью за детей. Ведь они, пройдя эвакуацию по Ирпенскому мосту, ежедневно помогают военным на передовой.

Дети рассказали, что за день они собрали 2 тысячи гривен, а за неделю - 8 тысяч. Все деньги они перечисляют на помощь защитникам Украины.

Ранее мы сообщали, что дети в Конотопе также устроили блокпост и собирают на ВСУ.

Также мы показали видео, как слепой мальчик, чудом выживший во время спасения из Ирпеня, спел "Ой, у лузі червона калина".

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Вооруженные силы Украины Ирпень
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