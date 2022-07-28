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Ми маленькі волонтери! Во Львовской области дети организовали собственный штаб для помощи ВСУ

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Львовская область, Четверг 28 июля 2022 14:50
Ми маленькі волонтери! Во Львовской области дети организовали собственный штаб для помощи ВСУ Дети организвали свой волонтерский штаб и собирают на ВСУ (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львовской области трое детей обустроили целый волонтерский штаб для помощи украинским защитникам. Они продают собственные рисунки и с помощью взрослых покупают необходимые вещи для воинов ВСУ.

Об этом рассказал Игорь Зинкевич в своем Telegram-канале.

"Расскажу вам интересную историю. Познакомился я в селе Воля-Гомулецкая возле Львова с маленькими волонтерами. Эти дети продают рисунки, которые нарисовали самостоятельно. Дети: Анастасийка 11 лет, Софийка 9 лет, Аленка 10 лет и Алинка 13 лет, и сейчас к ним присоединяются еще их друзья", - сообщил Зинкевич.

Он отметил, что у детей большое желание помогать, чтобы как можно быстрее приблизить нашу победу. Дети оборудовали себе волонтерский штаб на блокпосте при въезде в село.

Ми маленькі волонтери! Во Львовской области дети организовали собственный штаб для помощи ВСУМи маленькі волонтери! Во Львовской области дети организовали собственный штаб для помощи ВСУМи маленькі волонтери! Во Львовской области дети организовали собственный штаб для помощи ВСУМи маленькі волонтери! Во Львовской области дети организовали собственный штаб для помощи ВСУ

Фото: Игорь Зинкевич

Все собранные средства они передают Роману Пигелю и на них закупают необходимые вещи и товары первой необходимости для наших защитников: пенные губки (одноразовый душ), чтобы ребята могли поддерживать гигиену, портативные конфорки и газ к ним.

Ми маленькі волонтери! Во Львовской области дети организовали собственный штаб для помощи ВСУМи маленькі волонтери! Во Львовской области дети организовали собственный штаб для помощи ВСУМи маленькі волонтери! Во Львовской области дети организовали собственный штаб для помощи ВСУФото: Игорь Зинкевич

Дети по всей Украине сейчас стараются помогать украинским защитником и собирают средства любыми способами.

Недавно мы рассказывали о том, что во Львове дети торгуют лимонадом, чтобы собрать средства на ВСУ и за неделю им удалось заработать 8 тысяч гривен.

А также мы писали о том, что 6-летняя дочь погибшего военного делает своими руками украшения и продает, чтобы собрать на автомобиль для ВСУ.

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волонтер сбор на ВСУ
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