В Киеве маленький мальчик помогал сестренке, которая игрой на стрипке собирала деньги для ВСУ (фото)

В Киеве заметили маленького мальчика, который помогал старшей сестре держать ноты, пока она игрой на скрипке собирала деньги для ВСУ.

Дети очень впечатлили Миллера. Он написал, что каждый украинец помогает военным и приближает их победу в войне.

“Я хотел опубликовать это фото накануне, когда проходил мимо них, но забыл. Здесь маленький брат держит ноты для старшей сестры, когда она выступала на улице в Киеве, чтобы собрать деньги для украинской армии. Казалось бы, у них все хорошо. Каждый украинец делает свое дело”, - написал журналист.

В Киеве мальчик держал ноты, пока его сестра играла на скрипке (twitter.com/ChristopherJM)

Пользователи в сети поражены от увиденного фото и пишут, что дети молодцы, ведь помогают военным.