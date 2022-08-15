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В Киеве маленький мальчик помогал сестренке, которая игрой на стрипке собирала деньги для ВСУ (фото)

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Киев, Понедельник 15 августа 2022 17:47
В Киеве маленький мальчик помогал сестренке, которая игрой на стрипке собирала деньги для ВСУ (фото) Брат и сетричка в Киеве собирали деньги для ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве заметили маленького мальчика, который помогал старшей сестре держать ноты, пока она игрой на скрипке собирала деньги для ВСУ.

Фото в Twitter опубликовал американский спецкор издания Politico Кристофер Миллер.

Дети очень впечатлили Миллера. Он написал, что каждый украинец помогает военным и приближает их победу в войне.

“Я хотел опубликовать это фото накануне, когда проходил мимо них, но забыл. Здесь маленький брат держит ноты для старшей сестры, когда она выступала на улице в Киеве, чтобы собрать деньги для украинской армии. Казалось бы, у них все хорошо. Каждый украинец делает свое дело”, - написал журналист.

В Киеве маленький мальчик помогал сестренке, которая игрой на стрипке собирала деньги для ВСУ (фото)В Киеве мальчик держал ноты, пока его сестра играла на скрипке (twitter.com/ChristopherJM)

Пользователи в сети поражены от увиденного фото и пишут, что дети молодцы, ведь помогают военным.

  • Я сегодня плакала, когда это увидела. Как можно не любить Украину;
  • Мне так жаль народу Украины;
  • Мне это фото напоминает времена Второй мировой войны, на которых обычные люди на улице собирают небольшие суммы денег с прохожих, чтобы помочь государству;
  • Хорошие дети, которые борются за свою страну;
  • Пусть все дети будут в мире и безопасности;
  • Самое красивое фото, которое мы могли видеть сегодня;
  • Прекрасный дух мужественных украинских детей - вот почему Украина победит в войне.

Ранее мы сообщали, что мэра Ирпеня на "блокпосте" остановили дети, которые собирали деньги на ВСУ.

Также мы писали, что во Львовской области дети организовали собственный штаб для помощи ВСУ.

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