У Києві маленький хлопчик допомагав сестричці, яка грою на стрипці збирала гроші для ЗСУ (фото)

У Києві помітили маленького хлопчика, який допомагав старшій сестрі тримати ноти, поки вона грою на скрипці збирала гроші для ЗСУ.

Діти дуже вразили Міллера. Він написав, що кожен українець допомагає військовим та наближує їхню перемогу у війні.

“Я хотів опублікувати це фото напередодні, коли проходив повз них, але забув. Тут маленький брат тримає ноти для старшої сестри, коли вона виступала на вулиці в Києві, щоб зібрати гроші для української армії. Здавалось би, у них усе добре. Кожен українець робить свою справу”, - написав журналіст.

У Києві хлопчик тримав ноти, поки його сестра грала на скрипці (twitter.com/ChristopherJM)

Користувачі у мережі вражені від побаченого фото та пишуть, що діти молодці, адже допомагають військовим.