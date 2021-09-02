В Киеве маленькая школьница сбежала с интервью к однокласснику и стала звездой сети (видео)

Во время интервью у Лизы спросили, знает ли она, что будет делать в школе. На что, школьница ответила, что будет учиться разговаривать на английском языке.

В этот момент она увидела своего одноклассника Артема и быстро побежала к нему. При этом она совсем забыла про журналистов. Мама девочки сделала ей замечание, что у нее берут интервью, а она убежала.

После этого она вернулась к журналистам и продолжила отвечать на их вопросы. Девочка призналась, что очень хотела вернутся в школу. Она также рассказала, что перед школой ей покупали одежду, обувь и украшения.