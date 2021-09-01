В Киеве ученик упал с козырька школы во время катания на велосипеде: хотел снять видео для TikTok

В Киеве в школе №212 парень решил показать трюк и эффектно спрыгнуть с плиты козырька учебного заведения. Однако приземление не было удачным.

Так, инцидент произошел 1 сентября около 15:00 на территории школы №212 на улице Курчатова, 18/2. Упал подросток со 2 этажа. По предварительным данным, райдер не получил серьезных травм.

Парень в шлеме поднялся на козырек здания, после чего разогнался и пытался перепрыгнуть через ступеньки.

Приземлиться на оба колеса ему не удалось, поэтому спортсмен потерял равновесие и довольно сильно ударился.

После падения парень быстро поднялся на ноги. Скорую ему якобы не вызвали/

Таким образом парень решил снять видео для TikTok.

В комментариях пользователи отреагировали на происходящее.