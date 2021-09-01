В Киеве ученик упал с козырька школы во время катания на велосипеде: хотел снять видео для TikTok
В Киеве в школе №212 парень решил показать трюк и эффектно спрыгнуть с плиты козырька учебного заведения. Однако приземление не было удачным.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев оперативный".
Так, инцидент произошел 1 сентября около 15:00 на территории школы №212 на улице Курчатова, 18/2. Упал подросток со 2 этажа. По предварительным данным, райдер не получил серьезных травм.
Парень в шлеме поднялся на козырек здания, после чего разогнался и пытался перепрыгнуть через ступеньки.
Приземлиться на оба колеса ему не удалось, поэтому спортсмен потерял равновесие и довольно сильно ударился.
После падения парень быстро поднялся на ноги. Скорую ему якобы не вызвали/
Таким образом парень решил снять видео для TikTok.
В комментариях пользователи отреагировали на происходящее.
- Какой ужас!
- Что с подростками делает соцсеть;
- Главное, что шлем не забыл одеть;
- На что он рассчитывал;
- Это же надо было велосипед аж на 2 этаж занести, чтобы себя покалечить;
- Теперь родители будут радоваться "славе" сына. Гордость!;
- Чем можно думать, чтобы такое сделать. У меня шок.
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