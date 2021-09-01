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В Киеве ученик упал с козырька школы во время катания на велосипеде: хотел снять видео для TikTok

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Киев, Среда 01 сентября 2021 19:03
В Киеве ученик упал с козырька школы во время катания на велосипеде: хотел снять видео для TikTok В Киеве ученик на велосипеде упал с козырька школы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в школе №212 парень решил показать трюк и эффектно спрыгнуть с плиты козырька учебного заведения. Однако приземление не было удачным.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев оперативный".

Так, инцидент произошел 1 сентября около 15:00 на территории школы №212 на улице Курчатова, 18/2. Упал подросток со 2 этажа. По предварительным данным, райдер не получил серьезных травм.

Парень в шлеме поднялся на козырек здания, после чего разогнался и пытался перепрыгнуть через ступеньки.

Приземлиться на оба колеса ему не удалось, поэтому спортсмен потерял равновесие и довольно сильно ударился.

После падения парень быстро поднялся на ноги. Скорую ему якобы не вызвали/

Таким образом парень решил снять видео для TikTok.

В комментариях пользователи отреагировали на происходящее.

  • Какой ужас!
  • Что с подростками делает соцсеть;
  • Главное, что шлем не забыл одеть;
  • На что он рассчитывал;
  • Это же надо было велосипед аж на 2 этаж занести, чтобы себя покалечить;
  • Теперь родители будут радоваться "славе" сына. Гордость!;
  • Чем можно думать, чтобы такое сделать. У меня шок.

Ранее мы сообщали, что в Киеве подростки "культурно" отдохнули в парке но сломали качели и вырвали скамейку.

Также в Ровно малолетние братья-близнецы с ножом напали на женщину.

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