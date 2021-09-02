RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві маленька школярка втекла з інтерв'ю до однокласника і стала зіркою мережі (відео)

Автор: Роман Мирончук

У Києві 1 вересня в одній зі шкіл стався кумедний випадок. Журналісти взяли інтерв'ю у маленької школярки, але коли вона побачила свого однокласника, то швидко забула про все і побігла до нього обніматися. Після цього вона стала зіркою мережі.

Як це було - дивіться нижче в нашому матеріалі.

Під час інтерв'ю у Лізи запитали, чи знає вона, що буде робити в школі. На що, школярка відповіла, що буде вчитися розмовляти англійською мовою.

У цей момент вона побачила свого однокласника Артема і швидко побігла до нього. При цьому вона зовсім забула про журналістів. Мама дівчинки зробила їй зауваження, що у неї беруть інтерв'ю, а вона втекла.

Після цього вона повернулася до журналістів і продовжила відповідати на їхні запитання. Дівчинка зізналася, що дуже хотіла повернуться в школу. Вона також розповіла, що перед школою їй купували одяг, взуття та прикраси.

Нагадаємо, в Київській школі №212 учень вирішив показати ефектний трюк і зістрибнути з плити козирка навчального закладу, але приземлився невдало і впав. На щастя, він не отримав серйозних травм.

Ми також писали про те, що в Києві в спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови №82 ім. Т Г. Шевченка, сходи встелили килимом з візерунками.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДень знань