У Києві маленька школярка втекла з інтерв'ю до однокласника і стала зіркою мережі (відео)

Під час інтерв'ю у Лізи запитали, чи знає вона, що буде робити в школі. На що, школярка відповіла, що буде вчитися розмовляти англійською мовою.

У цей момент вона побачила свого однокласника Артема і швидко побігла до нього. При цьому вона зовсім забула про журналістів. Мама дівчинки зробила їй зауваження, що у неї беруть інтерв'ю, а вона втекла.

Після цього вона повернулася до журналістів і продовжила відповідати на їхні запитання. Дівчинка зізналася, що дуже хотіла повернуться в школу. Вона також розповіла, що перед школою їй купували одяг, взуття та прикраси.