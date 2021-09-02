У Києві маленька школярка втекла з інтерв'ю до однокласника і стала зіркою мережі (відео)

У Києві 1 вересня в одній зі шкіл стався кумедний випадок. Журналісти взяли інтерв'ю у маленької школярки, але коли вона побачила свого однокласника, то швидко забула про все і побігла до нього обніматися. Після цього вона стала зіркою мережі.
Як це було - дивіться нижче в нашому матеріалі.
Під час інтерв'ю у Лізи запитали, чи знає вона, що буде робити в школі. На що, школярка відповіла, що буде вчитися розмовляти англійською мовою.
У цей момент вона побачила свого однокласника Артема і швидко побігла до нього. При цьому вона зовсім забула про журналістів. Мама дівчинки зробила їй зауваження, що у неї беруть інтерв'ю, а вона втекла.
Після цього вона повернулася до журналістів і продовжила відповідати на їхні запитання. Дівчинка зізналася, що дуже хотіла повернуться в школу. Вона також розповіла, що перед школою їй купували одяг, взуття та прикраси.
Нагадаємо, в Київській школі №212 учень вирішив показати ефектний трюк і зістрибнути з плити козирка навчального закладу, але приземлився невдало і впав. На щастя, він не отримав серйозних травм.
Ми також писали про те, що в Києві в спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови №82 ім. Т Г. Шевченка, сходи встелили килимом з візерунками.