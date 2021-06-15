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В Киеве люди "залатали" ямы на дороге коврами (фото)

Автор: Роман Мирончук

Жители Соломенского района Киева решили не дожидаться коммунальщиков, которые должны отремонтировать дорогу, а все взяли в свои руки. При этом люди придумали оригинальный способ, как бороться с ямами – они просто застелили их коврами.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев без цензуры", который опубликовал соответствующие фото.

В сообщении говорится, что "ремонт" дороги местные жители сделали на улице Волынской, 8.

В Киеве местные жители "залатали" ямы коврами (фото: Telegram-канал "Киев без цензуры")

Напомним, в Крыжополе Винницкой области людей так достало качество дорог, что они начали садить цветы прямо в выбоинах. Таким способом местные жители решили привлечь внимание властей к состоянию дорожного покрытия, которое давно уже пора менять.

Интересно, что водители бережно объезжали растение, которое росло в яме посреди дороги. После того как фото появилось в сети коммунальщики яму залатали.

Мы также писали о том, что в Харькове дорожники клали асфальт прямо под ливнем. При этом им не мешало даже то, что большинство улиц были залиты дождем выше колена.

Появилось видео и на нем видно, как из грузовика, которым кладут асфальт, идет пар. Местные жители уверены, что эти испарения идут от раскаленного асфальта, который используется для укладки и других дорог в городе.

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