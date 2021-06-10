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Цветы на асфальте: в Крыжополе люди садят ирисы в выбоины на дороге

Новина українською →
Крыжополь, Четверг 10 июня 2021 09:45
Цветы на асфальте: в Крыжополе люди садят ирисы в выбоины на дороге Коллаж РБК-Украина: В Крыжополе люди садят цветы в выбоины на дороге
Автор: Светлана Мащенко

В Крыжополе Винницкой области людей настолько достало качество дорог, что они начали садить цветы прямо в выбоинах. Местные жители таким образом решили привлечь внимание местных властей к состоянию асфальта.

Фото появилось в Facebook Крижопіль LIFE.

Так, на одной из дорог города в выбоине появился шикарный куст сиреневых ирисов. Водители бережно объезжали растение, которое росло в яме на асфальте.

Интересно, что уже через сутки после появления фото и видео в сети коммунальщики яму залатали. Что стало с кустом ирисов, не сообщается.

Цветы на асфальте: в Крыжополе люди садят ирисы в выбоины на дороге

Фото: Ирисы на асфальте в Крыжополе (facebook.com/Крижопіль LIFE)

Отметим, что буквально в марте местные власти отчитались о проведенном ямочном ремонте на этом участке дороги, что ведет со стороны Винницы в Крыжополь.

Пользователи сети выражают свое недоумение в комментариях к публикации:

  • Це квіти за дуже гарне виконання своїх обовьязків перед виборцями голові ОТГ.
  • А мені сподобалась сама ідея "квіти в ямці". Але в деяких місцях потрібно садити магнолію ато навіть і дуб, щоб бачити куди об'їхати.
  • По всій дорозі до Городківки потрібно клумби висадити, їхати все одно неможливо.
  • Справа не тільки в поганих дорогах справа в відношенні нашого керівництва до людей.

Ранее мы писали, что киевские дорожники стали героями социальных сетей, насыпав асфальт не туда.

Также сообщалось, что в Николаеве кот справил нужду в свежеуложенный асфальт после ямочного ремонта дорожного покрытия.

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