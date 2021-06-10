Цветы на асфальте: в Крыжополе люди садят ирисы в выбоины на дороге
В Крыжополе Винницкой области людей настолько достало качество дорог, что они начали садить цветы прямо в выбоинах. Местные жители таким образом решили привлечь внимание местных властей к состоянию асфальта.
Фото появилось в Facebook Крижопіль LIFE.
Так, на одной из дорог города в выбоине появился шикарный куст сиреневых ирисов. Водители бережно объезжали растение, которое росло в яме на асфальте.
Интересно, что уже через сутки после появления фото и видео в сети коммунальщики яму залатали. Что стало с кустом ирисов, не сообщается.
Фото: Ирисы на асфальте в Крыжополе (facebook.com/Крижопіль LIFE)
Отметим, что буквально в марте местные власти отчитались о проведенном ямочном ремонте на этом участке дороги, что ведет со стороны Винницы в Крыжополь.
Пользователи сети выражают свое недоумение в комментариях к публикации:
- Це квіти за дуже гарне виконання своїх обовьязків перед виборцями голові ОТГ.
- А мені сподобалась сама ідея "квіти в ямці". Але в деяких місцях потрібно садити магнолію ато навіть і дуб, щоб бачити куди об'їхати.
- По всій дорозі до Городківки потрібно клумби висадити, їхати все одно неможливо.
- Справа не тільки в поганих дорогах справа в відношенні нашого керівництва до людей.
Ранее мы писали, что киевские дорожники стали героями социальных сетей, насыпав асфальт не туда.
Также сообщалось, что в Николаеве кот справил нужду в свежеуложенный асфальт после ямочного ремонта дорожного покрытия.