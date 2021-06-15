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У Києві люди "залатали" ями на дорозі килимами (фото)

Автор: Роман Мирончук

Жителі Солом'янського району Києва вирішили не чекати комунальників, які мають відремонтувати дорогу, а все взяли у свої руки. При цьому люди придумали оригінальний спосіб, як боротися з ямами - вони просто застелили їх килимами.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ без цензури", який опублікував відповідні фото.

У повідомленні говориться, що "ремонт" дороги місцеві жителі зробили на вулиці Волинській, 8.

У Києві місцеві жителі "залатали" ями килимами (фото: Telegram-канал "Київ без цензури")

Нагадаємо, в Крижополі Вінницької області людей так дістало якість доріг, що вони почали садити квіти прямо у вибоїнах. Таким способом місцеві жителі вирішили привернути увагу влади до стану дорожнього покриття, яке давно вже пора міняти.

Цікаво, що водії дбайливо об'їжджали рослину, яка росла в ямі посеред дороги. Після того як фото з'явилося в мережі комунальники яму залатали.

Ми також писали про те, що в Харкові дорожники клали асфальт прямо під зливою. При цьому їм не заважало навіть те, що більшість вулиць були залиті дощем вище коліна.

З'явилося відео і на ньому видно, як з вантажівки, якою кладуть асфальт, йде пар. Місцеві жителі впевнені, що ці випаровування йдуть від розпеченого асфальту, який використовується для укладання і інших доріг в місті.

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