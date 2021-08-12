В Киеве козы гуляли посреди улицы: одна взобралась на крышу авто (фото)

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.
- На козу в суд подать можно? Авто повредила;
- Автовладелец будет рад;
- Сколько их по городу ходит;
- Киев тоже село.
В Киеве на Позняках заметили коз, который паслись во дворах многоэтажек. Кроме того, одно из животных вылезло на крышу легкового автомобиля.
Об этом сообщили в Telegram-канале Kievmap.
Так, на какой улице произошел инцидент, не сообщают.
На фото видно, как животные свободно гуляют по улице, поедая траву и листья деревьев.
Также в какой – то момент одна из коз вылезла на крышу красной легковушки. Через некоторое время она спрыгнула и пошла дальше.
В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.
Ранее сообщалось, что попугая Геннадия Кернеса выселили из горсовета Харькова, и теперь птицу по кличке Джонни отправили жить в зоопарк.
Также недавно в Киеве возле метро заметили молодого оленя, который мирно прогуливался возле подземки и не боялся внимания окружающих.