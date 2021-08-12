В Киеве козы гуляли посреди улицы: одна взобралась на крышу авто (фото)

В Киеве на Позняках заметили коз , который паслись во дворах многоэтажек. Кроме того, одно из животных вылезло на крышу легкового автомобиля.

Об этом сообщили в Telegram-канале Kievmap .

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.

Фото: козы гуляли посреди улицы в Киеве (t.me/kievmap)

Также в какой – то момент одна из коз вылезла на крышу красной легковушки. Через некоторое время она спрыгнула и пошла дальше.

На фото видно, как животные свободно гуляют по улице, поедая траву и листья деревьев.

Так, на какой улице произошел инцидент, не сообщают.

Ранее сообщалось, что попугая Геннадия Кернеса выселили из горсовета Харькова, и теперь птицу по кличке Джонни отправили жить в зоопарк.

Также недавно в Киеве возле метро заметили молодого оленя, который мирно прогуливался возле подземки и не боялся внимания окружающих.