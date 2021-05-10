В Киеве возле метро заметили молодого оленя: кто потерял?
Фото: В Киеве возле метро гуляет олень (pixabay.com)
10 мая в Киеве возле метро "Бориспольская" люди заметили молодого олененка. Он мирно прогуливался возле подземки и не боялся внимания окружающих.
Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Вблизи со станцией метро "Бориспольская" гуляет чей домашний любимец. Никто не терял случайно?" - спросил автор поста и опубликовал видео с милым животным.
В Киеве возле метро заметили олененка
В комментариях украинцы отметили, что на животном есть ошейник.
- Олень, с ошейником.
- Может, есть смысл в карг сообщить - может, малого заберут куда-то.
- Бемби!
- Земля настолько очистилась после ковид, что вернулись дикие животные.
- За червоним хутором кафешка в лісі, Клубуки. Там були такі звірятка років три-чотири назад.
- Там косуль много в лесу.
Как мы ранее сообщали, под Киевом на Житомирской трассе машина на большой скорости сбила лося. Животное внезапно выбежало на дорогу и угодило под колеса автомобиля.