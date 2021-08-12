У Києві кози гуляли посеред вулиці: одна вилізла на дах авто (фото)

У Києві на Позняках помітили кіз , який паслися у дворах багатоповерхівок. Окрім того, одна із тварин вилізла на дах легкового автомобіля.

Про це повідомили в Telegram-каналі Kievmap .

У коментарях користувачі відреагували на побачене.

Фото: кози гуляли посеред вулиці у Києві (t.me/kievmap)

Також у якийсь момент одна з кіз вилізла на дах червоного легковика. Через деякий час вона зістрибнула та пішла далі.

На фото видно, як тварини вільно гуляють вулицею, поїдаючи траву та листя дерев.

Так, на якій вулиці стався інцидент, не повідомляють.

Раніше повідомлялося, що папугу Геннадія Кернеса виселили з міськради Харкова, і тепер птаха на прізвисько Джонні відправили жити в зоопарк.

Також нещодавно у Києві біля метро помітили молодого оленя, який мирно прогулювався біля підземки та не боявся уваги оточуючих.