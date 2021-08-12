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У Києві кози гуляли посеред вулиці: одна вилізла на дах авто (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві на Позняках помітили кіз, який паслися у дворах багатоповерхівок. Окрім того, одна із тварин вилізла на дах легкового автомобіля.

Про це повідомили в Telegram-каналі Kievmap.

Так, на якій вулиці стався інцидент, не повідомляють.

На фото видно, як тварини вільно гуляють вулицею, поїдаючи траву та листя дерев.

Також у якийсь момент одна з кіз вилізла на дах червоного легковика. Через деякий час вона зістрибнула та пішла далі.

Фото: кози гуляли посеред вулиці у Києві (t.me/kievmap)

У коментарях користувачі відреагували на побачене.

  • На козу в суд подати можна? Авто пошкодила;
  • Автовласник буде радий;
  • Скільки їх по місті ходить;
  • Київ теж село.

Раніше повідомлялося, що папугу Геннадія Кернеса виселили з міськради Харкова, і тепер птаха на прізвисько Джонні відправили жити в зоопарк.

Також нещодавно у Києві біля метро помітили молодого оленя, який мирно прогулювався біля підземки та не боявся уваги оточуючих.

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