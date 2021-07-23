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Попугая Кернеса выселили из горсовета Харькова: где сейчас Джонни (видео)

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Харьков, Пятница 23 июля 2021 22:01
Попугая Кернеса выселили из горсовета Харькова: где сейчас Джонни (видео) Фото: попугай ара (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове попугай ара по кличке Джонни, который принадлежал ныне покойному Геннадию Кернесу и проживал в здании городского совета в приемной, был перевезен на новое место жительства - в зоопарк.

Об этом 23 июля передали в пресс-службе харьковского зоопарка.

Сейчас птицу поселили в просторный зимний вольер к другим своим собратьям, а вскоре переместят в авиарий площадью более тысячи квадратных метров.

В зоопарке рассказали, что Джонни очень компанейский попугай, и чувствует себя комфортно с другими арами, ведет себя дружелюбно.

"Попугаи ары - очень умные и сообразительные птицы, они справедливо считаются одними из наиболее интеллектуально одаренных видов птиц, способных говорить", - отметила сотрудница зоопарка.

Ары очень требовательны к своему рациону, в его состав обязательно входят зерновые смеси, фрукты, орехи, яйца и сыр, как источник белка и кальция.

"Наш Джонни настоящий сладкоежка, очень любит сладкие фрукты: если ему предложить на выбор вишню и черешню, он, конечно же, выберет сладкую и сочную черешню. Так же ему приходится по вкусу свежий веточный корм фруктовых деревьев и ивы, который служит источником витаминов, принадлежностями для стачивания клюва и обогащением среды", - так описывают в зоопарке своего нового постояльца.

Попугаи ары в природе выбирают для своего места обитания субтропические и тропические леса и саванны, поэтому зимние вольеры этих пернатых оснащены приборами для поддержания микроклимата целый год.

Видео: попугая Кернеса по кличке Джонни переселили из харьковского горсовета в зоопарк

Отметим, что попугай Джонни Геннадия Кернеса - не единственный экзотический питомец харьковских политиков. Так, недавно депутат из Харькова задекларировал живого африканского льва, которого приобрел в 2017 году и содержит в собственном доме.

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Геннадий Кернес Харьков животные зоопарк птицы
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