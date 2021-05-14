В центре Киева клумбу украсили колючей проволокой (фото)

В центре Киева возле Бессарабского рынка клумбу украсили колючей проволокой. Фотографию этого опубликовали в соцсетях, и она вызвала большое удивление пользователей сети.

Об этом инциденте рассказал Илгам Гасанов на своей странице в Facebook .

"Мы уже привыкли, что арт от городских коммунальщиков может быть супер своеобразный. Но обустройство клумб в центре города с помощью колючей проволоки это уже слишком", - написал он.

Гасанов также выразил надежду, что данный арт-объект надолго там ни задержится.

В Киеве клумбу украсили колючей проволокой (фото: facebook.com/ilgam.gasanov)

Вот, что думают в сети по этому поводу.

Будет неудобно, если это просто кто-то его туда случайно положил. Хотя, на две клумбы одновременно, даже удивительно;

Там это место в принципе проблемное. Туда выходит вентиляция фудкорта, под мостовой водятся черви, там гадят голуби, лежат бездомные, летом там очень жарко, потому что нет деревьев, а зимой холодно и скользко. Его перепроектировать надо;

Да, город контрастов;

А расположили бы на 100 метров дальше и это бы называлось инсталляцией. Очень актуальной.

Отметим, что на это отреагировало коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района. Оно заявило, что данная территория находится не на их балансе, тем не менее колючую проволоку убрали, и показали, как теперь выглядит клумба.

Клумбу в центре Киева убрали (фото: facebook.com/kpuzn.shevchenkivskyi)