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У Києві комунальники відзначилися дивною дією в дощ (відео)

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Київ, Понеділок 24 травня 2021 10:30
У Києві комунальники відзначилися дивною дією в дощ (відео) У Києві поливають газони в дощ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 24 травня відзначилися дивними діями комунальні служби. Так, незважаючи на дощ, недалеко від станції метро "Лівобережна" поливали газон.

Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"Саме час поливати газони, адже недостатньо ж опадів, так? Київ, Лівобережка", - сказано в повідомленні.

У Києві в дощ поливають газони

У ролику можна побачити, як в зливу працює полив газонів.

У коментарях українці обурилися даною дією, але відзначили, що у нас в країні це звична ситуація.

  • Це як косити траву мотокосою взимку.
  • Це вже класика від УЗН Дніпровського району.
  • Це явно автополив. Звичайно можна суб'єктивно вирішити, що дощ йде досить сильний, щоб руками відключати цей полив і води вистачить. Можна навіть спеціальної людини завести, який це буде вирішувати вкл/викл, ага... Знайшли "зраду" там, де не треба.
  • Мені цікаво, ті хто пишуть про автоматику, не думали чому він взимку не включається або восени?))) Може їм сказати що там людина призначена управляти?
  • Поливати газони в тому місці (уздовж траси) взагалі не має сенсу. Тому що їм ніхто не користується - марна витрата грошей.

Як ми раніше повідомляли, в центрі Києва біля Бессарабського ринку клумбу прикрасили колючим дротом. Фотографію цього опублікували в соцмережах, і вона викликала велике здивування користувачів мережі.

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