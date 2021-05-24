У Києві комунальники відзначилися дивною дією в дощ (відео)

У Києві 24 травня відзначилися дивними діями комунальні служби. Так, незважаючи на дощ, недалеко від станції метро "Лівобережна" поливали газон.

Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"Саме час поливати газони, адже недостатньо ж опадів, так? Київ, Лівобережка", - сказано в повідомленні.

У Києві в дощ поливають газони

У ролику можна побачити, як в зливу працює полив газонів.

У коментарях українці обурилися даною дією, але відзначили, що у нас в країні це звична ситуація.