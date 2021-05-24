У Києві комунальники відзначилися дивною дією в дощ (відео)
У Києві поливають газони в дощ (колаж РБК-Україна)
У Києві 24 травня відзначилися дивними діями комунальні служби. Так, незважаючи на дощ, недалеко від станції метро "Лівобережна" поливали газон.
Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
"Саме час поливати газони, адже недостатньо ж опадів, так? Київ, Лівобережка", - сказано в повідомленні.
У Києві в дощ поливають газони
У ролику можна побачити, як в зливу працює полив газонів.
У коментарях українці обурилися даною дією, але відзначили, що у нас в країні це звична ситуація.
- Це як косити траву мотокосою взимку.
- Це вже класика від УЗН Дніпровського району.
- Це явно автополив. Звичайно можна суб'єктивно вирішити, що дощ йде досить сильний, щоб руками відключати цей полив і води вистачить. Можна навіть спеціальної людини завести, який це буде вирішувати вкл/викл, ага... Знайшли "зраду" там, де не треба.
- Мені цікаво, ті хто пишуть про автоматику, не думали чому він взимку не включається або восени?))) Може їм сказати що там людина призначена управляти?
- Поливати газони в тому місці (уздовж траси) взагалі не має сенсу. Тому що їм ніхто не користується - марна витрата грошей.
Як ми раніше повідомляли, в центрі Києва біля Бессарабського ринку клумбу прикрасили колючим дротом. Фотографію цього опублікували в соцмережах, і вона викликала велике здивування користувачів мережі.