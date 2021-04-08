UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве КамАЗ на бешеной скорости промчался на "красный": чудом не сбил людей (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве на видео сняли КамАЗ, что на бешеной скорости пронесся на красный свет, едва не убив людей. Инцидент произошел в центре столицы неподалеку от Киево-Печерской Лавры.

О деталях ЧП рассказали в Facebook "Киев Оперативный", продемонстрировав видео.

Судя по видео, снятом регистратором, грузовик вдруг вылетает из левого ряда, причем частично по тротуару. КамАЗ проносится на красный сигнал светофора в то время, когда пешеходы переходят улицу.

Причем авто пролетает мимо девушки, что вовремя его заметила, и отступила назад. Далее слышны сигналы других автомобилей, водители которых реагируют на неадекватную езду.

"Это у него тормоза отказали или он просто с мозгами не особо дружит? Киев, Лаврская", - подписаны кадры.

Видео: В Киеве КамАЗ едва не разбил машины и не поубивал людей (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети возмущены таким неадекватным вождением.

  • Он, как и многие бараны, считает что это пешеход должен пропускать транспорт на зебре.
  • ЗИЛы, КамАЗы и прочий тяжеловесный автомусор без тормозов нужно запретить. Потенциальные создатели аварийных ситуаций.
  • З Глово перейшов чи що?
  • Пішоход - молодець!
  • Ох, как там всем повезло... Тормоза видимо приказали долго жить.
  • Дівчині респект! Хоч хтось дивиться куди йде.

Ранее мы писали, что в Одессе произошло очень странное дорожно-транспортное происшествие, благодаря которому, как бы это не было парадоксально, удалось спасти жизни нескольких людей.

Также сообщалось, что в Киеве пьяный водитель влетел в отбойник на мосту Патона и притворился пассажиром.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТП
Читайте также
Даже прощения не просил: мама погибших под Львовом девочек требует наказать виновника-француза
В Беларуси автомобиль въехал в толпу молодых людей
Прогноз погоды