В Одессе произошло ДТП, которое спасло жизни пешеходов: невероятное видео

В Одессе произошло необычное ДТП (коллаж: РБК-Украина)

В Одессе в ДТП пострадали автомобили, а пешеходы остались целы и невредимы

В Одессе случилось странное ДТП, благодаря которому остались живы и не получили повреждений многие пешеходы, что спокойно переходили дорогу на зеленый свет светофора.

Так, на видео, опубликованном в Facebook-паблике ЗупиниЛося, можно с разных ракурсов разглядеть, как водитель легковушки летит на огромной скорости на красный сигнал светофора в сторону пешеходного перехода. "Зебру" в этот момент начало переходить шесть человек, еще трое стояли на тротуаре чуть поодаль.

Трагедии чудом удалось избежать благодаря тому, что нарушитель столкнулся с другим автомобилем, который первый начал проезд на разрешенный зеленый сигнал.

Два авто столкнулось на перекрестке и разъехалось в разные стороны. Нарушитель выехал на тротуар, но никто не пострадал. А пешеходы в недоумении разбежались.

"Если бы не ДТП, он бы влетел в пешеходов! И тогда был бы полный ужас! Давно пора за красный на 1 год забирать права! Одесса", - подписаны кадры.

ДТП дивом без смертей пішоходів! "Как говоріт наш шеф! Еслі человек ідіот, то ето надолго!" (с) Якби не ДТП, він би влетів у пішоходів! І тоді був би повний жах! Давно пора за червоне на 1 рік забирати права! Одеса Опубліковано ЗупиниЛося Четвер, 27 серпня 2020 р.

ДТП в Одессе спасло пешеходов (видео: facebook.com/zupynylosia)

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