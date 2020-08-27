В Киеве пьяный водитель влетел в отбойник на мосту Патона и притворился пассажиром (видео)

В Киеве произошло ДТП на съезде с моста Патона (коллаж РБК-Украина)

Полиция составила на "изобретательного" водителя админпротоколы

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и протаранил отбойник на съезде с моста Патона, после чего притворился пассажиром, пытаясь обмануть правоохранителей и избежать ответственности.

Инцидент произошел 27 августа утром, передали в патрульной полиции столицы в Facebook.

Также появилось видео аварии, снятое камерой наблюдения.

Как рассказали очевидцы, автомобиль Mercedes на съезде с моста Патона мчал в направлении Набережного шоссе, но наехал на отбойник.

Патрульные на месте ДТП обнаружили вблизи автомобиля мужчину, с признаками алкогольного опьянения, который при их появлении поспешил уйти.

"Инспекторы остановили мужчину и спросили об обстоятельствах ДТП, на что мужчина ответил, что был в авто пассажиром, а водитель Mercedes уже госпитализировала "скорая", - говорится в сообщении.

Инспекторы проверили эту информацию у медиков, но она не подтвердилась. Кроме того, запись с камер видеонаблюдения подтвердили - "пассажир" оказался водителем. В итоге мужчина таки признался, что сам был за рулем.

Проходить освидетельствование на состояние опьянения "изобретательный" водитель отказался.

Патрульные составили на него протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Видео: В Киеве пьяный водитель устроил ДТП на съезде с моста Патона

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