У Києві КамАЗ на шаленій швидкості промчав на "червоне": дивом не збив людей (відео)

У Києві на відео зафільмували КамАЗ, що на шаленій швидкості пронісся на червоне світло, ледь не повбивавши людей. Інцидент стався в центрі столиці неподалік від Києво-Печерської Лаври.
Про деталі НП розповіли на Facebook "Київ Оперативний", продемонструвавши відео.
Судячи з відео, знятого реєстратором, вантажівка раптом вилітає з лівого ряду, причому частково по тротуару. КамАЗ проноситься на червоний сигнал світлофору у той час, коли пішоходи переходять вулицю.
Причому авто пролітає повз дівчину, що вчасно його помітила, і відступила назад. Далі чутно сигнали інших автівок, водії яких реагують на неадекватну їзду.
"То в нього гальма відмовили чи він просто із мізками не особо товаришує? Київ, Лаврська", - підписано кадри.
Відео: У Києві КамАЗ ледь не потрощив машини і не повбивав людей (facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі обурені таким неадекватним водінням.
Раніше ми писали, що в Одесі сталася дуже дивна дорожньо-транспортна пригода, завдяки якій, як би це не було парадоксально, вдалося врятувати життя кількох людей.
Також повідомлялося, що у Києві п'яний водій влетів у відбійник на мосту Патона і прикинувся пасажиром.