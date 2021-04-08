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У Києві КамАЗ на шаленій швидкості промчав на "червоне": дивом не збив людей (відео)

Автор: Світлана Мащенко

У Києві на відео зафільмували КамАЗ, що на шаленій швидкості пронісся на червоне світло, ледь не повбивавши людей. Інцидент стався в центрі столиці неподалік від Києво-Печерської Лаври.

Про деталі НП розповіли на Facebook "Київ Оперативний", продемонструвавши відео.

Судячи з відео, знятого реєстратором, вантажівка раптом вилітає з лівого ряду, причому частково по тротуару. КамАЗ проноситься на червоний сигнал світлофору у той час, коли пішоходи переходять вулицю.

Причому авто пролітає повз дівчину, що вчасно його помітила, і відступила назад. Далі чутно сигнали інших автівок, водії яких реагують на неадекватну їзду.

"То в нього гальма відмовили чи він просто із мізками не особо товаришує? Київ, Лаврська", - підписано кадри.

Відео: У Києві КамАЗ ледь не потрощив машини і не повбивав людей (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі обурені таким неадекватним водінням.

  • Он, как и многие бараны, считает что это пешеход должен пропускать транспорт на зебре.
  • ЗИЛы, КамАЗы и прочий тяжеловесный автомусор без тормозов нужно запретить. Потенциальные создатели аварийных ситуаций.
  • З Глово перейшов чи що?
  • Пішоход - молодець!
  • Ох, как там всем повезло... Тормоза видимо приказали долго жить.
  • Дівчині респект! Хоч хтось дивиться куди йде.

Раніше ми писали, що в Одесі сталася дуже дивна дорожньо-транспортна пригода, завдяки якій, як би це не було парадоксально, вдалося врятувати життя кількох людей.

Також повідомлялося, що у Києві п'яний водій влетів у відбійник на мосту Патона і прикинувся пасажиром.

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