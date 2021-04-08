У Києві КамАЗ на шаленій швидкості промчав на "червоне": дивом не збив людей (відео)

Судячи з відео, знятого реєстратором, вантажівка раптом вилітає з лівого ряду, причому частково по тротуару. КамАЗ проноситься на червоний сигнал світлофору у той час, коли пішоходи переходять вулицю.

Причому авто пролітає повз дівчину, що вчасно його помітила, і відступила назад. Далі чутно сигнали інших автівок, водії яких реагують на неадекватну їзду.

"То в нього гальма відмовили чи він просто із мізками не особо товаришує? Київ, Лаврська", - підписано кадри.

Відео: У Києві КамАЗ ледь не потрощив машини і не повбивав людей (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі обурені таким неадекватним водінням.