В Киеве известный магазин одежды выпустил серьги с советской символикой за 20 тысяч (фото)

В Киеве известный магазин одежды украинских дизайнеров начал продавать серьги с советской символикой, которая запрещена на территории Украины.
Украшение продается на сайте магазина за 19 999 гривен.
На фото представлены модели, на которых висят серьги желтого цвета, которые напоминают герб СССР. Вместо серпа и молота в центре находится пятиконечная звезда, а ниже видно название бренда.
Скриншот с bren.ua
Фото: instagram.com/bren.ua
На Instagram-странице магазина пользователи сети выразили недоумение, зачем было делать такие серьги.
Напомним, в Киеве на проспекте Романа Шухевича в магазине нашли мячи, выполненные с использованием российской символики. На мячах изображен российский флаг, а также нанесены надписи "Russia".
Мы также писали о том, что в Одессе задержали мужчину, который разгуливал по городу в футболке с коммунистической символикой. При этом он заявил, что его футболка не запрещена законом.
"Моя футболка не запрещена в этой стране. Я гражданин Украины. Я по национальности белорус. Мама у меня украинка", - отметил задержанный.