Моя футболка не запрещена: в Одессе задержали мужчину с коммунистической символикой

Сегодня в Одессе в день памяти жертв трагедии 2 мая сотрудники полиции задержали мужчину, который разгуливал по городу в футболке с коммунистической символикой. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел на своей странице в Facebook .

Мужчину остановили на улице Колонтаевской. Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Видео разговора мужчины с полицией опубликовал Telegram-канал "Украина в шоке".

На видео слышно, что мужчина говорит о том, что его футболка не запрещена законом.

"Моя футболка не запрещена в этой стране. Я гражданин Украины. Я по национальности белорус. Мама у меня украинка", - заявил задержанный, который был в красной футболке с коммунистической символикой, на которой написано "СССР".