У Києві відомий магазин одягу випустив сережки з радянською символікою за 20 тисяч (фото)

У Києві відомий магазин одягу українських дизайнерів почав продавати сережки з радянською символікою, яка заборонена на території України.

На Instagram-сторінці магазину користувачі мережі висловили здивування, навіщо було робити такі сережки.

На фото представлені моделі, на яких висять сережки жовтого кольору, які нагадують герб СРСР. Замість серпа і молота в центрі знаходиться п'ятикутна зірка, а нижче видно назву бренду.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Романа Шухевича в магазині знайшли м'ячі, виконані з використанням російської символіки. На м'ячах зображений російський прапор, а також нанесені написи "Russia".

Ми також писали про те, що в Одесі затримали чоловіка, який розгулював містом у футболці з комуністичною символікою. При цьому він заявив, що його футболка не заборонена законом.

"Моя футболка не заборонена в цій країні. Я громадянин України. Я за національністю білорус. Мама у мене українка", - зазначив затриманий.