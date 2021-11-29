В Киеве в спортмагазине продают мячи с символикой РФ: разгорается скандал

В Киеве на проспекте Романа Шухевича в магазине нашли мячи, выполненные с использованием российской символики.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко, которому фото и информацию прислали, по его словам, "неравнодушные граждане".

Такую находку обнаружили в магазине Nazari toys, что на Шухевича, 32 (Радужный массив).

На спортинвентаре изображен российский триколор, а также надписи "Russia".

Просят за один такой мяч немного - всего 65 грн. Интересно, что рядом с российским лежит на витрине и украинский - за гербом, желтого цвета - но побольше и подороже, аж за 195 грн.

"Вряд ли это ошибка при закупке или "не заметили", ведь этот товар кто-то закупил, доставил, принял на склад и выставил на витрину", - пишет активист.

Фото: Мячи с символикой РФ продают в Киеве (t.me/ssternenko)

Кое-кто из пользователей шутит, что это нарочно - чтобы пинать, не жалея сил. Вот что пишут комментаторы: