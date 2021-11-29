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В Киеве в спортмагазине продают мячи с символикой РФ: разгорается скандал

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 12:58
В Киеве в спортмагазине продают мячи с символикой РФ: разгорается скандал Фото: Мячи с российской символикой продают в Киеве (t.me/ssternenko)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве на проспекте Романа Шухевича в магазине нашли мячи, выполненные с использованием российской символики.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко, которому фото и информацию прислали, по его словам, "неравнодушные граждане".

Такую находку обнаружили в магазине Nazari toys, что на Шухевича, 32 (Радужный массив).

На спортинвентаре изображен российский триколор, а также надписи "Russia".

Просят за один такой мяч немного - всего 65 грн. Интересно, что рядом с российским лежит на витрине и украинский - за гербом, желтого цвета - но побольше и подороже, аж за 195 грн.

"Вряд ли это ошибка при закупке или "не заметили", ведь этот товар кто-то закупил, доставил, принял на склад и выставил на витрину", - пишет активист.

В Киеве в спортмагазине продают мячи с символикой РФ: разгорается скандал

Фото: Мячи с символикой РФ продают в Киеве (t.me/ssternenko)

Кое-кто из пользователей шутит, что это нарочно - чтобы пинать, не жалея сил. Вот что пишут комментаторы:

  • Да то товар москалей ногами пинать;
  • Может это чтобы московитский флаг ногами били? Хотя вряд ли, просто бабки не пахнут для многих;
  • Ну все верно, чтобы пинать его не жалея сил;
  • Еще и на улице Шухевича;
  • Проблема скорее в тех, кто это покупает. Если бы не они, то магазин бы и не продавал.

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Российская Федерация скандал
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