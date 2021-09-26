В Киеве избили известного уличного музыканта (видео)

В Киеве в ночь с 25 на 26 сентября неизвестные избили уличного музыканта Дэнчика, настоящее имя которого Денис Опара. Накануне ему угрожали расправой из-за того, что он пел в центре города песни российского рэпера Моргенштерна, которому запретили въезд в Украину.

Отметим, что Денис Опара приехал в Киев из Харькова. У парня достаточно большое количество подписчиков в сети: 146 тысяч в Instagram и более 1,2 миллиона в TikTok.

"Вырубил Дэнчика с одного удара", - говорят молодые люди на видео.

Напомним, избитый танцор Нади Дорофеевой раскрыл новые детали нападения. По словам Евгения Гончаренко, он защищал девушку. Он признался, что не помнит момент падения после удара. 22-летний танцор только запомнил, как он лежал на земле.

Мы также писали о том, что в Киеве водитель маршрутки избил подростка-льготника. По словам маршрутчика, он отказался вести 17-летнего парня по льготному удостоверению, а тот обозвал его в ответ.

За парня вступился один из пассажиров маршрутки. Он говорил водителю, чтобы тот опомнился и заметил, что тот бьет ребенка.