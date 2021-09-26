У Києві побили відомого вуличного музиканта (відео)

У Києві в ніч з 25 на 26 вересня невідомі побили вуличного музиканта Денчика, справжнє ім'я якого Денис Опара. Напередодні йому погрожували розправою через те, що він співав у центрі міста пісні російського репера Моргенштерна, якому заборонили в'їзд в Україну.

Зазначимо, що Денис Опара приїхав до Києва з Харкова. У хлопця досить велика кількість передплатників в мережі: 146 тисяч в Instagram і більше 1,2 мільйона в TikTok.

"Вирубав Денчика з одного удару", - кажуть молоді люди на відео.

Нагадаємо, побитий танцюрист Наді Дорофєєвої розкрив нові деталі нападу. За словами Євгена Гончаренка, він захищав дівчину. Він зізнався, що не пам'ятає момент падіння після удару. 22-річний танцюрист тільки запам'ятав, як він лежав на землі.

Ми також писали про те, що в Києві водій маршрутки побив підлітка-пільговика. За словами маршрутника, він відмовився вести 17-річного хлопця за пільговим посвідченням, а той обізвав його у відповідь.

За хлопця заступився один з пасажирів маршрутки. Він говорив водієві, щоб той схаменувся і помітив, що той б'є дитину.