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У Києві побили відомого вуличного музиканта (відео)

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Київ , Неділя 26 вересня 2021 17:28
У Києві побили відомого вуличного музиканта (відео) Колаж РБК-Україна: у Києві побили вуличного музиканта
Автор: Роман Мирончук

У Києві в ніч з 25 на 26 вересня невідомі побили вуличного музиканта Денчика, справжнє ім'я якого Денис Опара. Напередодні йому погрожували розправою через те, що він співав у центрі міста пісні російського репера Моргенштерна, якому заборонили в'їзд в Україну.

Про цей інцидент розповіли очевидці в мережі.

"Вирубав Денчика з одного удару", - кажуть молоді люди на відео.

Також чутно, що потерпілому викликали "швидку допомогу".

Зазначимо, що Денис Опара приїхав до Києва з Харкова. У хлопця досить велика кількість передплатників в мережі: 146 тисяч в Instagram і більше 1,2 мільйона в TikTok.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

У Києві побили відомого вуличного музиканта (відео: 24tv.ua)

Нагадаємо, побитий танцюрист Наді Дорофєєвої розкрив нові деталі нападу. За словами Євгена Гончаренка, він захищав дівчину. Він зізнався, що не пам'ятає момент падіння після удару. 22-річний танцюрист тільки запам'ятав, як він лежав на землі.

Ми також писали про те, що в Києві водій маршрутки побив підлітка-пільговика. За словами маршрутника, він відмовився вести 17-річного хлопця за пільговим посвідченням, а той обізвав його у відповідь.

За хлопця заступився один з пасажирів маршрутки. Він говорив водієві, щоб той схаменувся і помітив, що той б'є дитину.

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