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В Киеве водитель маршрутки избил подростка-льготника: видео инцидента

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Киев, Пятница 24 сентября 2021 18:05
В Киеве водитель маршрутки избил подростка-льготника: видео инцидента Водитель избил подростка в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве водитель маршрутного автобуса ударил 17-летнего парня. Маршрутчик отказался везти подростка по удостоверению льготника, и тот якобы обозвал мужчину.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Kievmap".

Так, инцидент произошел 23 сентября рядом с 19 училищем в Киеве.

Водитель свое поведение объяснил тем, что так якобы решил отомстить 17-летнему парню за нецензурные слова. Подросток якобы послал мужчину.

На видео видно, как парень заходит в транспорт и показывает водителю удостоверение ребенка из многодетной семьи. Однако мужчина заявил, что это маршрутное такси, и отказал в льготном проезде.

Выходя из машины, несовершеннолетний крикнул какую-то фразу, Возможно, нецензурную, которая разозлила маршрутчика.

"Водитель его не пустил, подросток, выходя, сказал: "Ну и иди ты". На что водитель вылетел из маршрутки и начал сразу бить парня 17-ти лет", – говорится в сообщении.

Однако за парня вступился один из пассажиров маршрутки. Он говорил водителю, чтобы тот опомнился и заметил, что тот бьет ребенка.

Ранее мы рассказывали, что в Днепре маршрутчик не захотел везти женщину с инвалидностью и провоцировал пассажиров.

Также мы писали, что в Николаеве пассажиры маршрутки избили дальнобойщика.

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