Защитил девушку: избитый танцор Дорофеевой раскрыл новые детали нападения

Танцор Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, который был избит в Киеве, пролежал в медикаментозной коме и перенес серьезные операции, впервые раскрыл подробности нападения и описал свое состояние, когда был между жизнью и смертью.

Об этом 22-летний танцовщик рассказал в программе "Звездный путь" на телеканале "Украина".

По словам Жени, в первый день августа у него гостили друзья иностранцы, и он решил показать им один из модных столичных клубов. Рано утром компания вышла из заведения, немного погуляла на Олимпийской, и уже шла к такси, когда внезапно мужчина на улице стал приставать к ним, толкался и проявлял агрессию.

Танцовщик вспомнил, как его подруга, которая становилась жертвой нападений раньше, рекомендовала обязательно снимать насилие, чтобы иметь потом доказательства. В итоге такая съемка сильно разозлила нападающего.

"Помню, как он целенаправленно шел ударить не меня, а ее. Я просто себе бы не простил, если бы мужчина поднял руку на мою подругу. Я не умею драться, я не встреваю в конфликты. Единственное, что я смог сделать, это просто встать между ними. Правда, рад, что это был я", - говорит Женя.

Также он признался, что совсем не помнит момент падения, а в памяти осталась только картинка на секунду, как он лежит.

В "скорой" друг Жени набрал по видеосвязи в соцсети мужа Дорофеевой артиста Владимира Дантеса.

"Надя с Вовой были одними из первых, кто приехал в больницу. Следом уже, когда нашли номер родителей, приехали родители", - говорит танцовщик.

Гончаренко был в коме 15 дней. То, что парень очнулся и двигается полноценно, стало чудом.

"Был поврежден нерв правого глаза. Пару дней назад мы делали операцию, и глаз полностью вернулось в орбиту, что, конечно, не может не радовать... По сути, мозг обтянутый кожей. Кость у врачей, к сожалению, не получилось восстановить. Закрывать мне титановой пластиной. Как только она будет готова, меня сразу повезут в операционную", - описал ситуацию Женя.

Сколько стоят такие операции он не знает. Танцор признается, что родители держат такую информацию от него в секрете. Гончаренко уточнил, что видел только несколько счетов - в них пятизначные суммы. Если бы не огласка и поддержка неравнодушных, которые помогли собрать деньги, семья сама лечение бы не потянула.

"И когда была собрана нужная сумма на весь период, остановили это все. Но это колоссально большие расходы. Даже на примере - один укол антибиотика стоит 8 или 9 тысяч", - сказал Женя.

Благодаря резонансу удалось в течение нескольких часов найти нападавшего, которым оказался 28-летний военный Управления государственной охраны - после инцидента он был уволен из УГО.

Гончаренко говорит, что не чувствует негатива к обидчику.

"Просто я такой человек. Я не могу держать на кого-то обиду. Я, правда, совершенно не держу обиды на этого человека. У меня много других забот", - отметил танцовщик.

Евгений Гончаренко (фото: instagram.com/zhenja_goncharenko)

Также он ответил некоторым хейтерам в сети о том, что причиной нападения могла стать его якобы гомосексуальность или то, что он поддерживает ЛГБТ сообщество.

"Я позиционирую себя как человек, абсолютно гетеросексуальной ориентации. Я говорил о том, что я не гей, что я действительно считаю, что в любви нет пола, национальности, возраста", - объяснил танцор.