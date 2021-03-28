В Киеве уличный музыкант пел песни Моргенштерна: сильно об этом пожалел (видео)

В центре Киева на Крещатике уличный музыкант решил петь песни российского рэпера Моргенштерна. Это не понравилось местным активистам, они напали на парня и запретили ему исполнять треки данного исполнителя.

Видео выступления музыканта и его общения с активистами опубликовал Telegram-канал "Харьков 1654".

На видео видно, что группа парней пригрозила музыканту отрезать палец на ноге за повторное исполнение песен Моргенштерна. По данным Telegram-канала, музыканта зовут Денис, и он приехал в Киев из Харькова. "Помните Дэнчика, который выступал на Холодной Горе и собирал деньги на зубы? Поехал в Киев подзаработать, а на него местные активисты напали и запретили петь песни Моргенштерна", - говорится в сообщении. Стоит отметить, что Моргенштерн в Украине не запрещен. Летом он собирается дать концерты в нашей стране.