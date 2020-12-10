В Киеве гололед привел к настоящему апокалипсису на дорогах: видео и фото аварий

В Киеве дороги превратились в каток из-за гололеда (фото: РБК-Украина)

В Киеве ледяной дождь превратил дороги в катки, и на автомагистралях образовался гололед, что привело вечером 10 декабря к немалому количеству ДТП.

Сложные погодные условия и масса аварий привели также к большим пробкам в разных районах столицы.

Водители и очевидцы, а также полицейские публикуют в сети видео и фото с заторами и дорожными происшествиями.

"Прямо настоящий апокалипсис на дорогах столицы из-за непогоды. И это еще не час-пик", - отмечает "Киев Оперативный" в своем Facebook.

Также в паблике показали, как город замер в пробках. Как видно на схеме, больше всего "досталось" правому берегу столицы.

Карта пробок в Киеве 10 декабря (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Из-за непогоды и заторов "досталось" и общественному транспорту - в сети показали ролик, как трамвай на Площади Победы сбил легковушку.

Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции, в Киеве уже зафиксированы десятки аварий - как в самом центре, так и в спальных районах на левом и правом берегах.

В Киеве из-за "катка" на дорогах происходят ДТП 10 декабря (фото: t.me/kyivpatrol)

В частности, ДТП произошли на улице Крещатик, Большой Окружной, проспекте Валерия Лобановского, улице Волынской, на улице Елены Телиги, улице Антоновича, улице Марии Цветаевой.

Видео: Трамвай сбил легковое авто в Киеве

Также водители жалуются, что некоторые фуры, которые не смогли заехать на Шулявский мост из-за обледенения дороги, просто заблокировали всю правую полосу.

Дальнобойщики не могут подняться на Шулявский мост (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Как передает "dtp.kiev.ua" в Facebook, на Андреевском спуске машина из-за гололеда на скорости въехала в группу людей.

К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.

На Андреевском спуске авто въехало в группу людей (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В "Киевавтодоре" заявили об интенсивном обрабатывании дороги противогололедными средствами - в процессе задействована 341 единица спецтехники, которая работает как на проезжей части, так и на тротуарах.

Водителей призывают соблюдать безопасную дистанцию и интервал, а также быть осторожными на дороге, так как дождь в условиях мороза и ветра сразу превращается в лед.

Видео: ДТП на Одесской трассе из-за гололедицы 10 декабря

Напомним, что в Киевской и Житомирской областях ограничили движение крупногабаритного транспорта из-за непогоды.