ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киевской и Житомирской областях ограничили движение фур и автобусов

Киевская область, Четверг 10 декабря 2020 16:48
В Киевской и Житомирской областях ограничили движение фур и автобусов
Фото: уборка снега (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киевской и Житомирской областях ограничили движение грузовиков и автобусов из-за непогоды. Ограничения связаны с проведением обработки автодорог спецтехникой.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Службой автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования заторов, введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов, на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Киевской и Житомирской области", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Ровенской области ограничения продолжают действовать.

Также спасатели призвали водителей к внимательности и осторожности на дорогах.

"Придерживайтесь безопасного скоростного режима, необходимых расстояний и учитывайте предостережения специалистов, планируя свой маршрут", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни погода в Украине значительно ухудшится.

Кроме того, в Киеве из-за гололедицы образовались пробки почти на всех главных магистралях города.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ЖитомирКиевская областьограничение движения

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь