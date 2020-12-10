В Киевской и Житомирской областях ограничили движение фур и автобусов

Фото: уборка снега (РБК-Украина)

В Киевской и Житомирской областях ограничили движение грузовиков и автобусов из-за непогоды. Ограничения связаны с проведением обработки автодорог спецтехникой.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Службой автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования заторов, введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов, на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Киевской и Житомирской области", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Ровенской области ограничения продолжают действовать.

Также спасатели призвали водителей к внимательности и осторожности на дорогах.

"Придерживайтесь безопасного скоростного режима, необходимых расстояний и учитывайте предостережения специалистов, планируя свой маршрут", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни погода в Украине значительно ухудшится.

Кроме того, в Киеве из-за гололедицы образовались пробки почти на всех главных магистралях города.