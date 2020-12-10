У Києві ожеледиця призвела до справжнього апокаліпсису на дорогах: відео та фото аварій

У Києві крижаний дощ перетворив дороги на ковзанки, і на автомагістралях утворилася ожеледь, що призвело увечері 10 грудня до чималої кількості ДТП.
Складні погодні умови та маса аварій призвели також до великих пробок в різних районах столиці.
Водії та очевидці, а також поліцейські публікують в мережі відео і фото з заторами та дорожніми подіями.
"Прямо справжній апокаліпсис на дорогах столиці через негоду. І це ще не година-пік", - зазначає "Київ Оперативний" у своєму Facebook.
Також в пабліку показали, як місто завмерло у заторах. Як видно на схемі, найбільше "дісталося" правому березі столиці.
Карта пробок в Києві 10 грудня (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Через негоду та затори "дісталося" і громадському транспорту - в мережі показали ролик, як трамвай на Площі Перемоги збив легковик.
Як повідомляють у прес-службі патрульної поліції, в Києві вже зафіксовано десятки аварій - як в центрі, так і в спальних районах на лівому і правому берегах.
У Києві через "ковзанки" на дорогах стаються ДТП 10 грудня (фото: t.me/kyivpatrol)
Зкрема, ДТП сталося на вулиці Хрещатик, Великій Окружній, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Волинській, на вулиці Олени Теліги, вулиці Антоновича, вулиці Марії Цвєтаєвої.
Відео: Трамвай збив легкове авто в Києві
Також водії скаржаться, що деякі фури, які не змогли заїхати на Шулявський міст через обмерзання дороги, просто заблокували всю праву смугу.
Далекобійники не можуть піднятися на Шулявський міст (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Як передає "dtp.kiev.ua" в Facebook, на Андріївському узвозі машина через ожеледь на швидкості в'їхала в групу людей.
На щастя, інцидент обійшовся без постраждалих.
На Андріївському узвозі авто в'їхало в групу людей (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
У "Київавтодорі" заявили про інтенсивне оброблення дороги протиожеледними засобами - в процесі задіяна 341 одиниця спецтехніки, яка працює як на проїжджій частині, так і на тротуарах.
Водіїв закликають дотримуватися безпечної дистанції та інтервалу, а також бути обережними на дорозі, оскільки дощ в умовах морозу і вітру відразу перетворюється на лід.
Відео: ДТП на Одеській трасі через ожеледицю 10 грудня
Нагадаємо, що в Київській і Житомирській областях обмежили рух великогабаритного транспорту з-за негоди.
Читайте РБК-Україна в Google News