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У Києві елітний Porsche влаштував масштабну ДТП: зніс огорожу, перекинувся та загорівся (відео)

STYLERПодії    22.11.2019 - 16:11
У Києві елітний Porsche влаштував масштабну ДТП: зніс огорожу, перекинувся та загорівся (відео)
У Києві елітний Porsche влаштував масштабну ДТП (Фото: колаж РБК-Україна)

Жінку-водійку люксової іномарки відвезли до лікарні

У Києві елітний кросовер Porsche Macan потрапив у серйозну ДТП і загорівся. Інцидент стався в Печерському районі на вул. Старонаводницька вранці в п'ятницю, 22 листопада. Як передали в прес-службі "Київавтодору" на сторінці в Facebook, в масштабній аварії тільки дивом ніхто сильно не постраждав.

Також у мережі з'явилося фото та відео з місця події.

Жінка-водійка люксового автомобіля не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар і збила 14 метрів дорожнього огородження і 20 метрів направляючого пішохідного огородження. Також іномарка зачепила ВАЗ, який був припаркований.

В Києві елітний Porsche влаштував масштабну ДТП (Фото: kiev.informator.ua)

Від сильного удару частина дорожнього огородження відлетіла і територію виробничої бази КП "ШЕУ Печерського району", де в цей час перебували робітники. На щастя, елемент конструкції нікого з них не травмував.

В результаті ДТП кросовер перекинувся і загорівся. Палаючий автомобіль загасили працівники КП ШЕУ.

Відео: У Києві сталася серйозна ДТП за участю елітного Porsche

Жінка-водійка отримала лише легкі травми та її забрали до лікарні з підозрою на струс мозку.

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